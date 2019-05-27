KPSS başvuruları ne zaman? KPSS 2019 geç başvuru işlemleri nasıl yapılır?
KPSS geç başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. KPSS geç başvuru işlemleri nasıl yapılır? Memur olmak isteyen vatandaşlar ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavlara giriyorlar. Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları 3 Mayıs ve 15 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru tarihi açıklandı. KPSS geç başvuruları 28 Mayıs Salı günü yapılacak. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda ücret aynı gün ödenmelidir. Haberimiz içerisinden KPSS başvuruları ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.
KPSS geç başvuru işlemleri yoğun ilgi görüyor. KPSS başvuru tarihleri ne zaman? ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı için geri sayım başladı. Başvurular 3 Mayıs ve 15 Mayıs’ta yapıldı. Bu tarihler aralığında işlemlerini tamamlayamayan adaylar 28 Mayıs’ta geç başvurularını yapabilecekler. Sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar, bu değişikliği başvuru süresi içinde (geç başvuru günü dâhil) ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Bu tarihten sonra değişiklik yapılamayacaktır.
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KPSS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) : 28 Mayıs 2019
KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenir. Geç başvuruy ücreti aşağıda bulunan rakamlar üzerinden %50 artırımlı olacaktır.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 75,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 50,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 75,00 TL
KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
Genel Yetenek-Genel Kültür : 14 Temmuz 2019, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri : 14 Temmuz 2019, Saat: 14.45, 100 dakika
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 20 Temmuz 2019, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra
(Hukuk, İktisat, Maliye) : 20 Temmuz 2019, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah
(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 21 Temmuz 2019, Saat: 10.15
ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 28 Temmuz 2019, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi
Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45