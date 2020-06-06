Köylünün vazgeçilmez lezzeti: Yerin 20 metre altından topluyorlar

Andırın kırsalındaki 1700 rakımlı Çiğşar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu yıl da serinlemek için ‘innik’ adı verilen kayalık bölgeden kar çıkarmaya başladı.

Halk yaklaşık 20 metre derinlikteki kayalıkların bulunduğu bölüme tahta merdivenlerle iniyorlar.

Biriken karları elleriyle çıkaran mahalle sakinleri, daha sonra üzerine pekmez dökerek karsambaç yapıyor.

Sıcak havada serinleme keyfi yaşayan mahalle sakinlerinden Niyazi Canpolat, "Yaz aylarında serinlemek için bu inniklerde bulunan karları topluyoruz. Yerin yaklaşım 20 metre derinliğinde olan ve yaz boyunca erimeyen karları buradan çıkartıyoruz. Çıkardığımız karları pekmezle karıştırarak karsambaç yapıyoruz. Sonra da karsambaç yiyerek serinliyoruz" dedi.

(İHA)