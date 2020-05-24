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  3. Köylüler panik içinde: Kümeste 2.5 metre boyunda yılan yakaladı
24 Mayıs 2020 Pazar 10:57 | Son Güncelleme:

Köylüler panik içinde: Kümeste 2.5 metre boyunda yılan yakaladı

Köylüler panik içinde: Kümeste 2.5 metre boyunda yılan yakaladı

Bursa'da sıcakların artmasıyla ortaya çıkan yılanlar vatandaşlara korku salmaya devam ediyor. En son geçtiğimiz hafta İznik ilçesinde bir iş yerinin kapısının önünde görülen yılanın ardından yine aynı ilçede bu sefer bir tavuk kümesinin içerisinde 2,5 metre boyunda bir yılan hayvanlara zarar vermeden köylüler tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Göllüce Mahallesi’nde Ahmet Ayar’a kendisine ait çiftlikte beslediği tavukların kümesine yumurta toplamak için girdi. Samanların arasında bir karartı olduğunu gören Ayar daha sonra karartı hareket edince yılan olduğunu anladı. Kümesin kapısını açan Ayar tek tek tavukları dışarıya çıkardıktan sonra komşularından yardım istedi. Kalınca bir dal parçası ile yılanı yattığı yerden alan Ahmet Atay hayvanı kümesten dışarıya çıkarmayı başardı.

Yaklaşık 2,5 metre boyundaki yılanı görenler korku içerisinde şaşkına dönerken yılanın zehirli olabileceğini belirten Hüseyin Mert Altay, "Yılan kümesteydi. çok şükür tavuklara daha zarar vermemişti. Ahmet abi ile birlikte kümesten dışarıya çıkardığımızda şok olduk. Yılan çok büyüktü. Öldürmeden ormana saldık" dedi.

(İHA)


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