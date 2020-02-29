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Kovulmaktan korktuğu için boyun eğmiş

Kovulmaktan korktuğu için boyun eğmiş

İzmir Konak'ta geçen yıl yüzde 50 zihinsel engelli A.H.'yi (18) streç filmle sardıktan sonra tekme-tokat dövüp, üzerine su döken ve cinsel istismarda bulundukları görüntüleri videoya kaydettikleri ileri sürülen iş arkadaşları N.S. ve F.K., hakim karışısına çıktı.

Duruşmada ifade veren mağdur A.H., “Küfür ettiler. Kendimi korumaya çalıştım, ağladım. Debelendim, kurtulamadım. Başıma biri, demir bir şeyle vurdu” dedi. A.H.’nin annesi de, “Görüntüleri izleyince kanım çekildi, bayıldım. Oğlumla konuştum. Bana çalışmak zorunda olduğu için kendisine yapılanlara boyun eğdiğini anlattı” diye konuştu.

TUTUKLAMA TALEBİNE RET

Mağdur avukatları sanıkların tutuklu yargılanmasını istedi. Bu talebi reddeden İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın İzmir 23. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. 


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