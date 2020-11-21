Kovid'den ölen çocuk kalp hastasıymış

Adana’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mehmet Ali Dın’ın hikayesi yürek yaktı. Dın çifti, zihinsel engelli olan kızları Zeynep (19), Fadime (16) ve Merve (12) ile hayata tutunmaya çalışırken, Mehmet Ali de çalışıp ailesine yardımcı olmaya başladı. 2 hafta önce virüse yakalanan Dın, 5. günde kalp krizine yenik düştü. Dın’ın küçük yaşlarda elektrik çarpması nedeniyle kalp hastası olduğu ortaya çıktı.



