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21 Kasım 2020 Cumartesi 07:00 | Son Güncelleme:

Kovid'den ölen çocuk kalp hastasıymış

Kovid'den ölen çocuk kalp hastasıymış
- SONER KAN

Adana'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Mehmet Ali Dın'ın hikayesi yürek yaktı.

Adana’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mehmet Ali Dın’ın hikayesi yürek yaktı. Dın çifti, zihinsel engelli olan kızları Zeynep (19), Fadime (16) ve Merve (12) ile hayata tutunmaya çalışırken, Mehmet Ali de çalışıp ailesine yardımcı olmaya başladı. 2 hafta önce virüse yakalanan Dın, 5. günde kalp krizine yenik düştü. Dın’ın küçük yaşlarda elektrik çarpması nedeniyle kalp hastası olduğu ortaya çıktı. 


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