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  3. Kovid-19 testi pozitif çıkan komşunun çayını imece usulü topladılar
02 Haziran 2020 Salı 09:33 | Son Güncelleme:

Kovid-19 testi pozitif çıkan komşunun çayını imece usulü topladılar

Kovid-19 testi pozitif çıkan komşunun çayını imece usulü topladılar

Türkiye'nin dört bir yanından Rize'nin Çayeli ilçesine çay hasatını yapmak için gelenler dayanışma örneğini gösterdi. Komşulardan birinin koronavirüs testi pozitif çıkınca çayı, köy muhtarı öncülüğünde başlatılan imece ile toplandı.

Rize dışında ikamet eden ve ilçeye bağlı Derecik köyüne çay bahçesindeki çayı toplamak için gelen Mahmut Ofluoğlu’nun Rize’de uygulanan ve her aileden 1 kişiye yapılan Korona virüs testi sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine karantinaya alınan Ofluoğlu çayını toplayamadı. Çayı bahçede kalan Ofluoğlu için köy muhtarı Ramazan Küçüksarı harekete geçerek cami imamından tüm köy halkına kadar tüm vatandaşları çay toplamak üzere çay bahçesine getirdi. Herkesin yardımı ile toplanan çay böylelikle bahçede kalmamış oldu.

Çayeli İlçe Kaymakamı Mehmet Öztürk de oluşturulan imeceye destek vermek için kısa sürede olsa çay bahçesine girerek çay topladı. Kaymakam Öztürk oluşturulan imeceden ötürü köy muhtarı ve vatandaşlara da ayrıca teşekkür etti.

İHA


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