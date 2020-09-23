Kovid-19 cenazesi muhtarı şaşkına çevirdi: Tabutun yakılmasını istediler

Eskişehir'de yaşayan Tecelli Kırdök'ün koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından Kütahya'da kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti. Kırdök'ün cenazesi Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Oysu köyü mezarlığına defnedildi. Defin işlemlerinin ardından tedbir amaçlı tabutu da yakıldı.

DHA'da yer alan habere göre, 3 çocuk babası Kırdök'ün defin işlemlerine katılan koruyucu kıyafetli görevliler tabutun ve kıyafetlerin tedbir amaçlı yakılmasını istedi.

MUHTARIN ŞAŞKINLIĞI SÖZLERİNE YANSIDI

Cenazenin defnedildiği Oysu Köyü Muhtarı Mustafa Söyler, tabutun ve kıyafetlerin yakılmasını isteyen görevlileri duyunca şaşkına döndü.

Söyler, şaşkınlığını şu sözlerle ifade etti:

"Cenazeyi toprağa verdikten sonra tabutun içerisine görevlilerin özel koruyucu kıyafetlerini tedbirli bir şekilde koyduk ve dayısı ile birlikte yaktık. Bizimde başımıza ilk kez böyle bir olay geldi. Tabutunda Covid-19 pozitifi yazıyordu. Yetkililer tedbir amacıyla tabutu yakmamızı istedi. Defnettikten sonra tabutu ve giydiğimiz kıyafetleri yaktık."