Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,148
  • 6,6527
  • 322.823
  • 114689
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Koşu bandında acı ölüm

Koşu bandında acı ölüm

Koşu bandında acı ölüm

Kayseri'de koşu bandı üzerinde spor yaparken kalp krizi geçiren 19 yaşındaki Bayram İnce, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam Talas Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan spor salonunda meydana geldi. Koşu bandında spor yapan Bayram İnce, iddiaya göre bir süre sonra yere düştü. Salon yetkilileri tarafından çağrılan ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Bayram İnce, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yapılan ön otopsi muayenesinde Bayram'ın kalp krizi sonucu öldüğü ortaya çıktı. Öte yandan, liseden yeni mezun olan Bayram İnce'nin askeri ve polislik sınavlarına hazırlandığı öğrenildi.

(DHA)


Murat ve Aslı'nın aşkı tarih oldu!
Ece Erken'e dava açan Talat Bulut'a büyük şok!
Hadise ve Kaan ilişkisinde kriz mi çıktı?
'Asla poz vermem'
Burcu Esmersoy'dan flaş aşk itirafı!

İran´daki 5,9´luk deprem Van´ı vurdu: ´Enkaz altında kalanlar var´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Fenerbahçe-Galatasaray

Yasa dışı ticareti yapılmak istenen 8 alligator tortoise ve 4 mahmuzlu kaplumbağa ele geçirildi