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Köşe yazarı ve eşine bıçaklı gasp girişimi

Köşe yazarı ve eşine bıçaklı gasp girişimi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Dünya Gazetesi köşe yazarı Kerim Ülker ve eşine bıçak çekip, para isteyen 2 kişi, çevredekilerin müdahalesiyle kaçtı.

Dünya Gazetesi köşe yazarı Kerim Ülker ve eşi, tatil için bulundukları Alanya'da, 8 Mart günü akşam saatlerinde yolda yürürken, yanlarına 2 kişi yaklaştı. Bu kişiler, bıçak çekip, Kerim Ülker ve eşinden para istedi. Durumu fark eden çevredekilerin müdahalesiyle 2 şüpheli, kaçtı.

Kerim Ülker ve eşi, çağırılan polis ekiplerine ifade vererek, şikayetçi oldu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA


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