Koruyucu ailede büyüdü, Bahar'a koruyucu aile oldu 

Kütahya'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tıbbi sekreter olarak çalışan Mesut Akdağ’ın ailesi, kendisini 5 yaşındayken yetiştirme yurduna verdi. Kütahya’da oturan ve çocukları olmayan Seyit Ali ile Emine Varlık çifti Mesut’un koruyucu ailesi oldu. Mesut, 2017’de Tuba Akdağ evlendi. Ancak, sağlık sorunları nedeniyle çift çocuk sahibi olamadı. Bunun üzerine Mesut, eşi Tuğba ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvurarak 1,5 yaşındaki Bahar’ın koruyucu ailesi oldu.

BİR ÇOCUK DAHA İSTİYORUZ

Koruyucu aile olmayı önceden beri istediklerini belirten Mesut Akdağ, “Beni büyüten Emine annem de bana zamanında bu sevgiyi tattırmıştı. Koruyucu aile olmak bambaşka bir şey. Biz de Bahar’ın koruyucu ailesi olduk. Allah nasip ederse ikinci, üçüncü çocuğu da düşünüyoruz” dedi. Tuba Akdağ, “Bahar’ı biraz büyüttükten sonra bir çocuk daha düşünüyoruz” diye konuştu.

HiÇ KiMSE ÇOCUK SEVGiSiNi ERTELEMESiN

Mesut’u büyüten anne Emine Varlık, “24 yıllık evliyiz. Çocuğumuz olmadı. Mesut’un koruyucu ailesi olduk. 19 yıl sonra evlendirdik. Koruyucu aileliğe Mesut ile başladık. Sonra Mesut kardeş isteyince Muhammet, Ahmet ve Efe’nin de koruyucu ailesi olduk. Herkese öneririm, hiç kimse çocuk sevgisini ertelemesin” dedi.