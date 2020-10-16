Kortizon nedir, ne demek? Kortizon hangi hastalıklarda kullanılır?

İnsan vücudunda bulunan kortizon, gündüz ya da gece farklı miktarlarda salgılanmaktadır. Çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan kortizon takviyesi uzman hekimler tarafından yapılmaktadır. Vücut kitle endeksi yüksek olan kişilerde kortizon üretimi normale oranlar yüzde 50 artış göstermektedir.

KORTİZON NEDİR, NE DEMEK?

Kortizon vücutta bulunan ve böbrek üstü bezleri tarafından üretilmesi sağlanan bir hormon olarak adlandırılır. Karbonhidrat ve yağ metabolizmasının düzenlenmesini sağlayan kortizon; gün içerisinde insan vücudunda farklı olarak kişiye göre değişim göstererek salgılanır. Kortizon istirahat halinde bulunurken normal bir insanın sahip olduğu miktar 15 ile 40 miligram arasında bulunur.

Ancak genelde şişman ve kilolu insanlarda kortizon üretimi yüzde 50 daha fazla salgılama yapar. Kortizonun gün içerisinde salgılanmasıyla vücut ısısı, kan basıncı, gündüz ve gece olmasına bağlı olarak salgılanma miktarında değişim ortaya çıkmaktadır. Kortizon miktarı genelde sabah saatlerinde daha fazla salgılanır. Ayrıca sinirli anlarda bu salgılama normalin 10 katına kadar daha fazla artış gösterebilmektedir. Bir bebeğin doğumundan 3 hafta içerisinde başlayan kortizon salgılanması ömür boyu sürer. Vücut tarafından az miktarda salgılandığı ya da hiç sağlanmadığı zaman dışarıdan takviye olarak alınması gerekli olur. Özellikle kortizon eksikliği vücutta bir takım sorunlar yaratabilmektedir. Pek çok hastalık için gerekli olan kortizon miktarı doktorun incelemeler sonucunda doğru bir şekilde belirlemesi ile hastaya takviye edilir.

KORTİZON HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIR?

Kortizonun vücutta gerekli olduğu bazı hastalıklar bulunur. Özellikle bu hastalıklarda kortizon takviyesi verilmesi hekimler tarafından uygulanmaktadır. Romatizmal hastalıklar, sinir sistemi hastalıkları, kan hastalıkları, bağ dokusu hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, tümör tedavileri, alerjik hastalıklar, böbrek ve idrar yolu hastalıkları, karaciğer hastalıkları, zehirlenmeler ve sıcak çarpması durumunda, hormonal hastalıklar da, ani yaşanan şoklarda ve göz hastalıklarında kortizon tedavisi gerekli olmaktadır. Bazı hastalar için tek çözüm tedavisi olan kortizon tedavisi fazla alınması halinde geri dönüşü olmayacak çok büyük hastalıklara neden yaratabilmektedir.