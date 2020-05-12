Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0685
  • 7,6322
  • 385.277
  • 97792.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. 'Koronaya iyi geliyor' diye satacaklardı

'Koronaya iyi geliyor' diye satacaklardı

'Koronaya iyi geliyor' diye satacaklardı

Adana Seyhan'da zabıta ekipleri, kepenkleri kapalı bir işyerinden kötü koku yayıldığını belirledi. İçeri giren ekipler, ruhsatsız işyerinde sağlıksız ve kaçak olduğu tespit edilen 1.5 ton kelle-paça ele geçirdi.

Şüphelilerin, sakatatları koronavirüse iyi geldiği iddiasıyla İstanbul ve İzmir’e gönderip piyasaya sürmeyi planladıkları öğrenildi. İşyeri mühürlendi, sahibine de para cezası kesildi. 

MİDE BULANDIRAN MANZARA

1.5 ton sağlıksız sakatat imha edildi.

İHA


Bakan Soylu'nun mektubu, asırlık çınarı ağlattı...

Bakan Soylu'nun mektubu, asırlık çınarı ağlattı...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'un sırları gün ışığına çıkıyor

Sosyal medyayı sallayan evlilik teklifi