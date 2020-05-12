'Koronaya iyi geliyor' diye satacaklardı
Adana Seyhan'da zabıta ekipleri, kepenkleri kapalı bir işyerinden kötü koku yayıldığını belirledi. İçeri giren ekipler, ruhsatsız işyerinde sağlıksız ve kaçak olduğu tespit edilen 1.5 ton kelle-paça ele geçirdi.
Şüphelilerin, sakatatları koronavirüse iyi geldiği iddiasıyla İstanbul ve İzmir’e gönderip piyasaya sürmeyi planladıkları öğrenildi. İşyeri mühürlendi, sahibine de para cezası kesildi.
MİDE BULANDIRAN MANZARA
1.5 ton sağlıksız sakatat imha edildi.
İHA