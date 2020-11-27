Koronavirüsün ilk vakası 1 yıl sonra görüldü: Başbakandan 'Virüse hazırız' açıklaması

Koronavirüs salgınına karşı neredeyse bir yıl boyunca direnen 200 bin nüfuslu ada ülkesi Samoa’da ilk Kovid-19 vakası görüldü. Ülkenin Başbakanı Tuilaepa Sailele Malielegaoi ise "virüse hazırlıklıyız" açıklaması yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Büyük Okyanus’un güneyindeki Polinezya bölgesinde bulunan ada ülkesi Bağımsız Samoa Cumhuriyeti'nde ilk kez Kovid-19 vakası görüldü. Yetkililer 13 Kasım’da Avustralya'nın Melbourne kentinden ülkesine dönen 70 yaşındaki bir erkeğe uygulanan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Adı açıklanmayan adamın bir sağlık kuruluşunda eşiyle birlikte Tupua Tamasese Meaole Hastanesi'nde karantinaya alındığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı temsilcisi Leausa Dr Take Naseri, adı açıklanmayan adamın eşinin testinin negatif olduğunu ve çiftle birlikte aynı uçakta bulunan 274 yolcunun karantinaya alındığını ifade etti.

Samoa Başbakanı: Bunun için uzun zamandır hazırlanıyoruz

Samoa Başbakanı Tuilaepa Sailele Malielegaoi tarafından geçen hafta Facebook’tan yapılan duyuruda, halkı korkmamaya ve sakin kalmaya çağırdı.

Tuilaepa, “Endişelenecek bir şey yok. Bunun için uzun zamandır hazırlanıyoruz. Tıbbi personelimiz hazır ve yeterli tıbbi malzememiz var. Son 9 aydır koronavirüse karşı güvende olduğumuz için şükrediyorum. Şimdi Samoa halkından ricam dünyanın dört bir yanındaki pek çok kişinin halihazırda uygulamakta olduğu önlemleri hepimizin uygulaması. Gördüğünüz gibi ben de bir maske takıyorum” ifadelerini kullandı.

Samoa, salgının geçen aralık ayında Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıktığından beri Kovid-19'un görülmediği dünyadaki nadir birkaç ülkeden biriydi.