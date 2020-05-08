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  3. Salgına karşı 360 derece koruma... Alnındaki yazı dikkat çekti

Salgına karşı 360 derece koruma... Alnındaki yazı dikkat çekti

Salgına karşı 360 derece koruma... Alnındaki yazı dikkat çekti

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir vatandaşın su bidonu ve lavabo giderinden yaptığı maske ilgi gördü.

Pamukova’da yaşayan bir vatandaş, 5 litrelik su bidonu ve lavabo gider borusuyla kendisine yüz maskesi yaptı. Vatandaşın üzerine ‘Bu hastalığın tek şifası tövbe etmek’ yazdığı maske, ilgi odağı oldu. Pamukova Belediyesi’nde görevli zabıta memuru, bu kişiyle fotoğraf çektirdi. Pazarda alışveriş yapan bu kişi, daha sonra evine gitti.

DHA


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