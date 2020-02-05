Koronavirüs üssü gibi tavuk döner tesisi!

İzmir Buca Belediyesi'ne bağlı ekipler bir imalathaneye baskın yaptı. Merdivenaltı imalathanede döner hazırlandığını belirleyen ekipler, bozulmuş 3.1 ton tavuk ve hindi eti ele geçirdi. Bozulmuş tavuk eti kokusunun hakim olduğu depoda; tuvalet yanında ve açık havada muhafaza edilen etler, son kullanma tarihi geçmiş ürünler, dönerlerin takıldığı paslı şişler ve insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek çok sayıda unsur kayıt altına alındı.

İzmir'de döner hazırlanan merdivenaltı imalathaneye yapılan baskında 3.1 ton kokmuş tavuk eti ele geçti.