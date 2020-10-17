Koronavirüs test sonucu kaç günde çıkar? Koronavirüs test sonucu nasıl sorgulanır?

Yeni tip kovid-19 salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hastalığa karşı belirti gösteren vatandaşlara hastanelerde sağlık ekiplerince koronavirüs testi yapılıyor. Koronavirüs test sonucu merak edenler detaylara E-nabız sistemi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabiliyor. Tüm Türkiye'de ücretsiz olarak gerçekleştirilen Koronavirüs test sonucu kaç günde çıkar?

KORONAVİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları bir kaç gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

E-NABIZ KORONAVİRÜS SORGULAMA EKRANI

E-NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU NASIL SORGULANIR?

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak. Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak. Açılan E Nabız Sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamak. Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına E-Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.

PCR TESTİ NEDİR?

PCR testi tanı testi olup vücuttaki koronavirüsün kimliğini belirlemeye yardımcı olan test olarak bilinir. PCR, vücuttaki az sayıda mikrobu bile tespit edebilme özelliğine sahiptir.