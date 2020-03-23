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  3. Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi

Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi

Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi

Koronavirüs salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için yurt genelindeki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifa bulması için yurt genelindeki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua edildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlöründen yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüs salgınının son bulması için dualar yükseldi.


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