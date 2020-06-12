Koronavirüs ilk belirtileri nedir? Koronavirüs belirtileri değişti mi?

Çin’de başlayan ve kısa süre içinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (covid-19) salgının son durum gelişmeleri ilgiyle takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı salgın başlığından bu yana tedbirleri almaya devam ediyor. Anlık yayınlan vaka, entübe vefat eden sayısı şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. Koronavirüs ilk belirtileri Sağlık Bakanlığı’nın kovid-19 sayfasında kamu ile paylaşılıyor. Daha önceden açıklanan koronavirüs belirtilerine geçtiğimiz günlerde bir yenisinin daha eklendiği açıklandı. Koku ve baş ağrısının da test yapmak için yeterli olduğu öne sürüldü. Haberimizin içerisinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

KORONAVİRÜS İLK BELİRTİLERİ NEDİR?

Mart ayından beri Türkiye’de artan salgın sonrası olumlu gelişmeler yaşanmış olsa koronavirüste yeni belirtilerin gözlemlendiği açıklandı. Dah önce test yaptırmak için ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gibi belirtiler yeterli görülüyordu. Bu belirtilerin azalması baş ağrısı, koku kaybı ve kas ağrısının da koronavirüs testi yaptırmak için yeterli olduğu iddia edildi.

Test yapılan bazı hastalarda hiçbir belirti gösterilmeyince Sağlık Bakanlığı koronavirüs test kriterlerinde değişiklik yaptı.

ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) ise koronavirüs salgınında yeni belirti gözlemlediğini duyurdu. İşte merak edilen o belirtiler;

-Ateş

- Öksürük

-Nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü

-Üşüme

-Üşümeyle birlikte tekrar eden titreme

-Kas ağrısı

-Baş ağrısı

-Boğaz ağrısı

-Tat ve koku alma kaybı

KORONAVİRÜS KAÇ GÜNDE ORTAYA ÇIKAR?

Yeni tip koronavirüs salgını hakkında her şey yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı virüsün kuluçka süresinin 14 gün olduğunu açıklamıştı. Virüs ile karşılaştıktan 2 veya 3 gün sonra belirtiler kendini göstermeye başlıyor.