Koronavirüs bir aileyi yok etti

Mersin Tarsus’ta 15 gün içinde korona nedeniyle aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Emlakçılık yapan Murat Karabulut, 14 Kasım’da, annesi Fadime Karabulut 16 Kasım’da, abla Selda Karabulut da 24 Kasım’da hayatını kaybetti. Murat Karabulut’un, daha önce korona testi pozitif çıkan ancak koronayı atlatan 7 aylık hamile eşi Buket Karabulut (32) ise üzüntüden 25 Kasım’da bebeğini kaybetti. Son olarak Murat Karabulut’un diğer ablası Şehriban Karabulut Bircan dün hayatını kaybetti.