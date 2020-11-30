30 Kasım 2020 Pazartesi 00:56 | Son Güncelleme:
Koronavirüs bir aileyi yok etti
Mersin Tarsus'ta önce emlakçı Murat Karabulut, ardından annesi Fadime Karabulut ve kız kardeşi Selda koronavirüsün pençesinden kurtulamadı. Karabulut'un eşi Buket'in karnındaki 7 aylık erkek bebeği kaybetmesinin ardından önceki gün de kız kardeş Şehriban Bircan öldü.
Mersin Tarsus’ta 15 gün içinde korona nedeniyle aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Emlakçılık yapan Murat Karabulut, 14 Kasım’da, annesi Fadime Karabulut 16 Kasım’da, abla Selda Karabulut da 24 Kasım’da hayatını kaybetti. Murat Karabulut’un, daha önce korona testi pozitif çıkan ancak koronayı atlatan 7 aylık hamile eşi Buket Karabulut (32) ise üzüntüden 25 Kasım’da bebeğini kaybetti. Son olarak Murat Karabulut’un diğer ablası Şehriban Karabulut Bircan dün hayatını kaybetti.