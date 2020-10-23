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  • Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Okullarda vaka artışı yok
23 Ekim 2020 Cuma 00:11 | Son Güncelleme:

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Okullarda vaka artışı yok

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Okullarda vaka artışı yok

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara, eğitime başlayan çocuklardaki vaka sayısının gitmeyenlere göre daha az olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kademeli yüz yüze eğitime geçişle birlikte okula giden çocuklarda ciddi bir vaka artışı olmadığını söyledi: “Bilakis aynı yaş grubunda okulda olması gerekirken ailenin isteğiyle okulda olmayan çocuklara baktığımızda virüsün pozitifleşmesinin biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ana sınıfı ile 1. ve 2. sınıf öğrencileri maske gibi kurallara daha çok uyuyor, evde bunu büyüklerine de yaptırıyor.”

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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