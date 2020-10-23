Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Okullarda vaka artışı yok

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kademeli yüz yüze eğitime geçişle birlikte okula giden çocuklarda ciddi bir vaka artışı olmadığını söyledi: “Bilakis aynı yaş grubunda okulda olması gerekirken ailenin isteğiyle okulda olmayan çocuklara baktığımızda virüsün pozitifleşmesinin biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ana sınıfı ile 1. ve 2. sınıf öğrencileri maske gibi kurallara daha çok uyuyor, evde bunu büyüklerine de yaptırıyor.”