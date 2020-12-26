Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs aşısı hakkında açıklamalar yaptı. Bakan Koca güzel haberi verdi ve Çin aşısının pazar gecesi Türkiye'ye gelmek üzere yola çıkacağını belirtti. Koronavirüs aşısı Türkiye'ye gelmesiyle birlikte geniş çapta aşılamaya geçileceği belirtiliyor. Koronavirüs aşısı kimlere uygulanmayacak? Aşı ne zaman başlayacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

AŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Koronavirüs aşısının Türkiye'ye gelmesiyle birlikte önümüzdeki 4-6 ay içerisinde herkesin kademeli olarak aşılanması bekleniyor.

Aşı için öncelikli gruplar şöyle:

1. Grup: Sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler

2. Grup: Toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler, 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler

3. Grup: 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşlar, genç yetişkinler, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlar

4. Grup: İlk üç grubun dışında kalan tüm bireyler

KORONAVİRÜS AŞISI KİMLERE UYGULANMAYACAK?

18 yaş altı gençler, çocuklar ve hamileler ile son 6 ayda koronavirüse yakalananlar ilk etapta aşılanmayacak. Ortalama sayısının 25 milyonu bulması bekleniyor.

KORONAVİRÜS AŞISI ÜCRETLİ Mİ?

Çinden gelecek aşılar ücretsiz uygulanacak. Sağlık Bakanı Koca, 2,5 ayda 25 milyonu kişinin aşılanmasının hedeflendiğini belirtti. Gelecek aşılar vatandaşlara aşılar 2 doz halinde uygulanacak. Aşı olanlar ise e-Nabız ve HES kodu sistemine kaydedilecek.

Ama aşılama hemen başlamayacak. Bakan Koca, "2 haftalık laboratuvar incelemesinden geçmedikçe biz herhangi bir kullanıma izin vermiyoruz" dedi.

KORONAVİRÜS AŞILARI NEREDE UYGULANACAK?

Koronavirüs aşısı, hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve eczaneler ile evde bakım hizmeti alan yaşlılar için aşıların evlerde de yapılması planlanıyor.