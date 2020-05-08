Koronavirüs aşısı bulundu mu? Son dakika aşı çalışmaları ne durumda? Bakan açıkladı!

Koronavirüs aşısı bulundu mu? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın konuğu oldu. Sorulara yanıt veren ve son dakika açıklamalarında bulunan Bakan Varank, aşı çalışmaları ile ilgili de gelinen son aşama hakkında da açıklamada bulundu.

SON DAKİKA KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU?

Bakan Varank'ın açıklamaları şu şekilde:

"Biz bu virüs daha ülkemiz sınırlarına girmeden önce bilim insanlarımızla bir toplantı yapmıştık. TÜBİTAK'ın koordinasyonunda biz bu platformu oluşturduk ve burada özellikle bu hastalığın tedavisinde kullanılacak ilaçlar ve aşı çalışmalarıyla ilgili projeleri değerlendirmeye aldık.

17 projeyi destekliyoruz, bunların 8'i aşı geliştirme projesi. Hem Hasan hocamız TÜBİTAK'ın başında birebir her gün belki görüşmeler yaparak bu projeleri takip ediyorlar. Şu anda bunu ilk kez buradan söyleyeyim. Rekombinant aşıda üç tane hocamız hayvan deneyleri aşamasına geldi. Hatta bir tanesi hayvan deneylerini başlattı."