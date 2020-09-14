Koronadan ölmeden önce video çekip uyarmış: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın

Çorum'da ateş ve yoğun öksürük şikayetiyle hastaneye kaldırılan Yaşar Ünal'ın ölmeden önce bir video kayda aldığı ortaya çıktı. Ünal kayda aldığı videoda koronavirüs için uyarıda bulunarak, "Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın." çağrısında bulundu.

DHA'da yer alan haberde, koronavirüse yenik düşen Ünal'ın ailesi, defin işlemlerinin ardından kontrol ettiği cep telefonunda Ünal'ın yoğun bakıma alınmadan hemen önce kendi cep telefonuyla kaydettiği, insanları Covid-19'a karşı tedbirli davranmaya davet eden bir video olduğunu fark etti.

Aile fertleri babalarının sözlerinden etkilendikleri görüntüyü, insanların dikkatini salgına çekmek amacıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Hayatını kaybeden Ünal'ın videosunda şu ifadelere yer verdi:

“Bugün hastanedeki üçüncü günüm ve kötüyüm. Nefes almakta zorlanıyorum. Ateşim çıkıyor tekrar düşürüyorlar. Tansiyonum çıkıyor, öksürüğüm hiç durmadı. Allah bunu kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın. Herkese teşekkür ederim"

"BU HALDEYKEN BİLE İNSANLARI UYARMIŞ"

Babasının videoda herkese çağrıda bulunup teşekkür ettiğine dikkat çeken oğlu Muharrem Ünal, "Dolayısıyla videodaki uyarı sadece bize değil bütün insanlara. Orada hiç isim vermeden, bütün insanlara kendi yaşadığı sıkıntıları göstermek adına, herkesin kurallara uyması, kimsenin geç kalmaması adına çekmiş olduğu bir video olduğunu düşünüyorum. Babam bu haldeyken bile diğer insanları uyarmak adına böyle bir video çekmiş." dedi.