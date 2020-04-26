'Korona'dan korunmak için içtiği dezenfektan ve etil alkol sonu oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta içi yaptığı öneri tepki çekmişti. O öneride Trump dezenfektan içilirse virüsün önlenebileceğini söylemişti.

Trump daha sonra o sözlerine açıklık getirdi ama tam da bu konuda üzücü bir vakanın haberi ABD'den değil Türkiye'den geldi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Barış Çimen (45), yeni tip corona virüsten korunmak amacıyla etil alkol ile dezenfektan içti.

Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Çimen tedavi altına alındı.

Çimen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.