Korona sonrası talebe yetişemiyorlar! Toptan satış rekoru
Burdur'da üretilen, içeriğindeki metil alkol nedeniyle kolonya ve kozmetik ürün yapımında da kullanılan lavanta ile kekik yağına olan talep arttı.
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyayı etkisi altına almasının ardından bakteri, mantar ve virüsler üzerinde etkili olduğu düşünülen dezenfektan özelliğine sahip, bağışıklık sistemini güçlendirici tıbbi aromatik bitkilerden lavanta ve kekik yağına yurt içinde ve yurt dışında ilgi gösteriliyor.
Türkiye'nin en büyük lavanta tarlalarından biri olan Akçaköy Lavanta Deresi'nde yetiştirilen lavanta ve kekiğin işlenmesi de Lisinia Doğa Merkezi'nde aralıksız devam ediyor. Artan talebi karşılamak için yoğun bir çalışmanın yürütüldüğü merkezde, toptan yağ stoklarının bittiği belirtildi.