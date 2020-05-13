Korona sonrası talebe yetişemiyorlar! Toptan satış rekoru

Türkiye'nin en büyük lavanta tarlalarından biri olan Akçaköy Lavanta Deresi'nde yetiştirilen lavanta ve kekiğin işlenmesi de Lisinia Doğa Merkezi'nde aralıksız devam ediyor. Artan talebi karşılamak için yoğun bir çalışmanın yürütüldüğü merkezde, toptan yağ stoklarının bittiği belirtildi.