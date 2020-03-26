Korona korkusuna dayanamadı!

Bunun üzerine yakınları polise haber verdi. Pencereye çıkan H.G. polisleri görünce odasında bulunan dizüstü bilgisayar ve yazıcı gibi elektronik eşyaların yanı sıra saksıları site bahçesine fırlattı.

İtfaiye ekipleri H.G.’nin atlama ihtimaline karşı pencerenin altına hava yastığı açıp, merdivenle 5’inci katın penceresine çıktı. Bu sırada polis ekipleri de daireye girerek odanın kapısı önünde genç kadını ikna etmeye çalıştı.

İlaç içerek intihar eden genç kız, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

‘PSİKOLOJİM BOZULDU’ DEDİ



Pencerede ekipleri gören H.G. sayıda hap içerek intihara kalkıştı. H.G. hastaneye kaldırıldı. Midesi yıkanan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen H.G., ilk ifadesinde koronavirüs haberlerinin psikolojini bozduğunu söyledi.

DHA