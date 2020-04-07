Korona kansızları

DEVRİM TOSUNOĞLU



İstanbul’da Kovid-19 salgınını fırsat bilen dolandırıcılar, kapı kapı dolaşıp ilçe belediyelerinden geldiklerini söyleyerek sahte kimlik belgesi gösterdi. Maske dağıtan sahtekarlar, teslim ettiklerine dair boş kağıda imza attırdıkları vatandaşların T.C. kimlik numaralarını da aldı. Bu yöntemle mağdurları borçlandırıp maaşlarına el koydukları iddia edildi. Olay bir vatandaşın belediyeyi arayarak böyle bir uygulamalarının olup olmadığını sormasıyla ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü dolandırıcıların tespiti ve yakalanması için soruşturma başlattı.

Belediyelerden uyarı mesajları gönderildi.