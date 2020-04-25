Korona deneyimi, meydan okumaya dönüşüyor

Koronavirüsün ortaya çıkışı ile dünya zor bir zamandan geçiyor. Hemen her ülkede insanlar bir yandan salgından korunmaya çalışırken, diğer yandan da yeni şartlara kendi yollarıyla uyum sağlamaya çabalıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)’nın gençlik kuruluşu olan İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) bu ortamda 56 ülkedeki Müslüman gençler arasında bir meydan okuma başlattı. “COVID-19’a Meydan Okuma” ile, salgın sırasında bireylerin ve toplulukların ortaya koyduğu en iyi deneyimleri, eylemleri ve yanıtları toplumun daha iyi anlaması hedefliyor.

Üç kategoride yapılacak yarışmaya katılımcılar, her kategoride katılabiliyorlar.

KİMLER KATILABİLİR?

16-40 yaş arasında tüm katılımcılara açık yarışmaya katılmak isteyenlerin her kategori için ayrı ayrı başvurması gerekiyor. Video dilinin İngilizce olmasının şart olduğu yarışmaya katılmak isteyenler, 3 sorudan birini cevaplayarak bir dakikayı aşmayan video ile katılabiliyor. Çekilen videoda fikrinizi anlatan önemli noktalara ve detaylara değinilmesi gerekiyor. Meydan okumaya katılmak için şu üç sorudan birine cevap vermek gerekiyor;

- Koronavirüsten kaynaklanan sorunları çözmek için ne yapıyorsunuz?

- Salgını yaşarken öğrendiğiniz dersler nelerdir?

- Korona sonrası dünyanın nasıl olacağını öngörüyorsunuz? (Sosyal statü, hükümetler, politika, girişimcilik, teknoloji gibi)

10 Mayıs 2020’ye kadar başvurulabilecek meydan okuma sonunda, ICYF’in belirlediği jüri tarafından seçilecek her kategoride en iyi videoların sahipleri, iPad Mini Wi-Fi 64 GB ile ödüllendirilecek.

Covid-19’a Meydan Okuma sitesi

https://www.icyforum.org/covid19/

Meydan Okuma için Video Standartları

- Kendinizi kamera önünde doğru konumlandırın ve video kamerayı sizi yaklaşık bel seviyesinde kaydedecek şekilde odaklayın.

- Net konuşun, yeterli ses seviyesinde (bağırmayın, ancak güçlü bir sesle konuşun) ve kameraya bakmaya özen gösterin.

- Videonuzu mümkünse tek renkli bir arka plan önünde çekmelisiniz. Yeterli aydınlatma için bir kaç test denemesi çekmenizi öneririz.

- Yatay olarak yüksek çözünürlükte (1920 x 1080) kayıt yapılması önerilir. Bir çok akıllı cihazın 1080p’de çekim yapabildiğini unutmayın. Videolarınızın yalnızca MP4, MPEG, AVI veya MOV formatında olduğundan emin olun.

ICYF hakkında

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)’nın gençlik kuruluşu, 56 İİT üyesi ülkeyi bünyesinde barındıran bir uluslararası kuruluş olan İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) dünyadaki Müslüman gençleri temsil etmektedir. Çeşitli ülkelerde gençlik faaliyetleri, gençliğin çıkarlarının savunulması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi, eğitimin ve gençlerin ahlaki değerlerinin teşvik edilmesinin yanı sıra kültürlerarası ve medeniyetler arası diyaloğun gelişmesine katkı sağlamak gibi çalışmaların koordinasyonunu sağlamaktadır. icyforum.org