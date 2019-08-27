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  3. Korkunç olay! Hamile eşinin gözü önünde öldürüldü

Korkunç olay! Hamile eşinin gözü önünde öldürüldü

Korkunç olay! Hamile eşinin gözü önünde öldürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki grup arasında borç- alacak yüzünden çıkan silahlı kavgada ağır yaralanıp, hastanede yaşamını yitiren Alper Cin'in (24), 6 aylık hamile eşi Ebru Cin'in (21) gözü önünde vurulduğu öğrenildi.

3 AY SONRA BEBEĞİ OLACAKTI

 

lper Cin'in 3 ay sonra erkek bebeğinin dünyaya geleceği belirtildi. Olayın şokunu atlatamayan Ebru Cin'in, yakınları teskin etmeye çalıştı. Ebru Cin'in, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü, yapılan kontrolde kendisinin ve bebeğin sağlıklı olduğunun belirlendiği öğrenildi.

(DHA)

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