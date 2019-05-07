Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1688
  • 6,9111
  • 254.279
  • 91.234
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Korkunç detaylar ortaya çıktı! Öldüren rüya

Korkunç detaylar ortaya çıktı! Öldüren rüya

Korkunç detaylar ortaya çıktı! Öldüren rüya

Misafirliğe gittiği arkadaşının evinde yaşamına son veren Sıla Kara, rüyasında kendisine ölmek için iki seçenek sunulduğunu anlatmış. Sınıf arkadaşlarına, “sağ mı sol mu?” diye sorup ona göre intihar etmiş.

Geçtiğimiz akşam İzmir Bornova'da yaşanan intihar olayının detayları herkesi şoke etti. Yeniasır gazetesinden Fatih Şendil'in haberine göre,

Bornova Hikmet Aybars Karabacak Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Sıla Kara, en samimi arkadaşının evinde misafir olarak kaldığı gece, yaşamına son verdi. İntihar olayı İzmir'in Bornova İlçesi İnönü Mahallesi 753 sokak 3 numarada bulunan dört katlı apartmanın giriş katındaki dairede yaşandı.

Hikmet Aybars Karabacak Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sıla Kara, yakın arkadaşı Esra Duman ve annesi Nazik Ocak'ın evinde misafir olarak kalmaya gitti. Bütün akşam birlikte oturan iki arkadaş sohbet edip uyumak için odalarına çekildi.

RÜYASINDA GÖRMÜŞ

Duman, sabaha karşı 04.20 sıralarında uyandığında arkadaşını odada göremeyince paniğe kapıldı. Banyoda da arkadaşını bulamayan Duman, durumu annesine haber verdi. Bu sırada anne Nazik Ocak, balkon kapısının açık olduğunu fark etti. Balkona çıkan anne Nazik Ocak ve kızı Esra Duman, korkunç manzara ile karşılaştı. Sıla kendini eşarpla asmıştı.

Arkadaşının, evlerinde intihar ederek yaşamına son vermesi sonrası şoka giren Esra Duman, "Bilgisayar oyunu oynayıp oynamadığını bilmiyorum. Ancak, bir sınıf arkadaşına anlattığına göre rüyasında ölümü görmüş, kendisine iki seçenek sunulmuş. Biri evde, biri de uçurumda ölüm. O da bir seçeneğe sağ, diğerine de sol diye kod verip sınıf arkadaşlarına whatsapp gurubunda sormuş. Kimse Sıla'nın intihar edeceğini düşünmemiş. Herkes dövme yaptıracak zannetmiş. Çok üzgünüm, bildiğim kadarı ile büyük bir sorunu yoktu" dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hakan Meriçliler: Şu sıralar dinleniyorum
Romantik Megastar... Takipçileri ile paylaştı
Karan bebek kırkı çıkmadan milyoner oldu
Rafet El Roman'ı önce suçladı sonra kıyamadı...
Şeyma Subaşı: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Avusturya´da Müslümanlar ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı. Başkent Viyana´daki Avusturya Tü

Avusturya´da İlk Teravih Namazı Kılındı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Denizli'de 9 yaşındaki ramazan davulcusunun mesaisi

Dünyanın ilk Angry Birds temalı eğlence parkı açıldı