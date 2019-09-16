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  3. Korkudan denize düşüyordu: 'Uzaylı balık' yakalandı

Korkudan denize düşüyordu: 'Uzaylı balık' yakalandı

Korkudan denize düşüyordu: 'Uzaylı balık' yakalandı

Norveçli bir balıkçı, oltasına takılan balığı görünce hayatının şokunu yaşadı. Devasa gözlere sahip tuhaf bir balıkla karşılaşan adam, korkudan denize düşmekten son anda kurtuldu.

Aksam.com.tr

Norveç’te 19 yaşındaki Oscar Lundahl isimli bir balıkçı, oltasına takılan balığı su yüzeyine çektiğinde korkudan denize düşmekten son anda kurtuldu.

The Sun’da yer alan habere göre, bir sıçan balığı türü olduğu öğrenilen dev gözlü balığın aslında derin denizlerde yaşadığı ve çok nadiren yakalanabildiği belirtildi.

Neslinin köpek balıklarına dayandığı düşünülen bu balık türünün, deniz kabuklularıyla beslendiği ve insanlara karşı zararsız olduğu aktarıldı. Devasa gözlerinin ise, derin denizlerin karanlığında daha iyi görmesine yaradığı düşünülüyor.

DİNOZOR GİBİ BİR ŞEYDİ

Balığı yakalayan Oscar Lundahl, şöyle konuştu:

“Misinamda dört kanca vardı, ucunda büyük bir şey olduğunu hissettim. Oltayı sarmak yaklaşık 30 dakika sürdü, çünkü 800 metre derinlikteydi. İlk iki kancada, buraya tutmaya geldiğim pisi balığını gördüğümde mutlu oldum; fakat oltanın ucunda başka bir şey daha vardı. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Tuhaf görünüyordu, dinozor gibi bir şeydi.”

BASINÇ FARKINDA DAYANAMAYINCA…

Denizin derinliklerinde yaşayan balığın su yüzeyine çıkması sonucunda basınç değişimine dayanarak hemen öldüğü bildirildi. Balığın ölmesinin ardından evine götürüp yediğini anlatan Lundahl, “Tuhaf görünüşüne rağmen tadı gerçekten çok güzeldi. Morina balığı gibi bir tadı vardı, ama ondan daha lezzetliydi.” ifadelerini kullandı.

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