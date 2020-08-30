30 Ağustos 2020 Pazar 23:11 | Son Güncelleme:AKSAM.COM.TR
Korku dolu anlar kameralara yansıdı: Uçurtmanın ipine dolanan çocuk metrelerce havaya savruldu
Tayvan'da üç yaşındaki bir kız çocuğu, uçurtma uçurduğu sırada rüzgara yakalanarak yerden metrelerce yükseğe uçtu. Yaşanan korku dolu anlar, amatör kameralar tarafından görüntülendi.
Uçurtma uçuran 3 yaşındaki Tayvanlı bir kız çocuğu, sert esen rüzgar sonucunda yerden metrelerce yükseğe savruldu.
Aksam.com.tr'nin Associated Press'ten aktardığı habere göre, Tayvan'ın Taipei kentinde gerçekleşen olayda havada savrulan kız çocuğu yara almadan kurtuldu.
Rüzgarla savrulan kız çocuğu, zemine yaklaştığı sırada kalabalık bir insan grubu tarafından kurtarıldı.
Yaşanan korku dolu anlar amatör kameralar tarafından görüntülendi.