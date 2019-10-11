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  3. Köpekbalığına uçan tekme attı, hayvana eziyetten ceza yedi

Köpekbalığına uçan tekme attı, hayvana eziyetten ceza yedi

Köpekbalığına uçan tekme attı, hayvana eziyetten ceza yedi

Balıkesir Erdek’te balıkçıların ağlarına nesli tükenme tehdidi altında olan bir köpekbalığı takıldı.

Teknedeki balıkçılardan biri 4 metre boyunda 700 kilo ağırlığındaki balığı tekmeleyip, yumrukladı. Köpekbalığı yeniden denize bırakılırken, sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne yapılan şikayet sonrası kimliği belirlenen B.S.’ye Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 773 lira para cezası kesildi.

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