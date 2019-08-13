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Köpeğin yaladığı kadın uzuvlarını kaybetti

Köpeğin yaladığı kadın uzuvlarını kaybetti

Amerika’da köpeğinin salyasıyla hastalanan kadının elleri ve ayakları kesildi. Kan testleri, enfeksiyonun köpeklerin salyalarında yaygın biçimde bulunan capnocytophaga canimorsus bakterisinden kaynaklandığını ortaya çıkardı.

Kolundaki çiziği yalayan köpeğinin salyasından mikrop kapan kadının elleri ve bacakları kesildi.Cerrahlar komadayken kangren olan Marie Trainer’ın hayatını kurtarmak için uzuvlarını kesmek zorunda kaldı. ABD’nin Ohio eyaletinde yaşayan 54 yaşındaki Trainer’ın iki köpeğinden biri kolundaki çiziği yalayınca enfeksiyon kaptığı ve bu durumun bağışıklık sisteminin çökmesine neden olduğu düşünülüyor. Mayısta hasta hissetmeye başladığında gribe yakalanmış olabileceğini düşünen Trainer ateşinin endişe verici şekilde yükselmesiyle hemen hastaneye kaldırıldı.

KANGREN OLDU

 Kan zehirlenmesi, karaciğer ve böbrek yetmezliği yaşayan Trainer bilinci yavaş yavaş kapanırken el ve bacaklarında şiddetli acı hissettiğini söyledi. Kendi başına nefes alamayan Trainer yaşam destek ünitesine bağlandı ancak saatler içinde el ve bacaklarında kangren ve nekroz başladı. Trainer’ın kaldırıldığı hastanede pratisyen hemşire olan üvey kızı Gina Premier, “Yeni belirtiler baş gösteriyordu ve belirtiler çok hızlı kötüleşiyordu” dedi. Kan testleri, enfeksiyonun köpeklerin salyalarında yaygın biçimde bulunan capnocytophaga canimorsus bakterisinden kaynaklandığını ortaya çıkardı. Aultman Hastanesi bulaşıcı hastalık bölümü tıp direktörü Margaret Kobe, yaptığı açıklamada, “Bu bakteriye köpeklerin ağzında ya da ağız florasında sık rastlanır. Bir ısırık ya da bazen sadece salyayla temas halinde bulaşabilir” diye konuştu. 

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