Köpeğe ve gence taş atan yaşlı adam serbest bırakıldı

Olay, dün Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Kılıç (71), eline aldığı taşı yerde yatan bir köpeğe attı. Bu sırada olay yerinde bulunan M.A. (17) anları cep telefonu ile kaydederken, arkadaşı B.Ç. (17), “Dayı sen ne yapıyorsun” diyerek Kılıç’a tepki gösterdi. Kendisine tepki gösteren gence önce tokat atan Kılıç, daha sonra da elindeki taşı attı. Taş, gencin sırtına isabet ederken, yaşlı adam B.Ç.’nin üzerine yürümeye devam etti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yaşlı adama tepkiler çığ gibi büyüdü. Binlerce kişi görüntüleri paylaşarak, yaşlı adama tepki gösterdi. Gelen tepkiler sonrasında polis ekipleri tarafından Kılıç gözaltına alındı. M.A. ve B.Ç. isimli 2 genç ifadesi alınmak üzere polis merkezine çağrıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kılıç ve 2 genç, Körfez Adliyesi’ne sevk edildi.

“Ben de hayvansever bir insanım”

Adliyedeki ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenilen Kılıç, tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeden çıkan M.A. ve B.Ç.’nin ardından dışarı çıkarak, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıç, kendisinin de hayvansever bir insan olduğunu belirterek, 2 çocuğu defalarca uyarmasına rağmen köpeklerle evinin yanına geldiklerini ve köpeklerin tavuklarına saldırdığını söyledi. Adli mercilerce serbest bırakıldıklarını ifade eden Kılıç, “İfade verdik, hiçbir şey olmadı. Keşke bu yaşanmasaydı. Ben de hayvansever bir insanım. Benim şu an 50-60 tane kuşum, tavuklarım var. Benim bir vicdanım var. Bir köpek bir insana ya da bir hayvana saldırsa siz onun yaptığını kabul eder misiniz? Bir insanın buna müdahale etmesi lazım. Ama keşke olmasaydı. Köpek bana bir şey yapmadı. Ben taş atmadım. Onlar bir uydurma yapmışlar, ben onları Allah’a havale ettim” dedi.

Köpeğe taş atan yaşlı adamın eşi olay anını anlattı

Olay anını anlatan Kılıç’ın eşi Marifet Kılıç ise gençlerin sürekli evlerinin yanına köpeklerini getirdiğini ve köpeklerin de tavuklarını yediğini iddia etti. Olay günü tekrar köpeklerle olay yerine gelen gençleri gören eşinin duruma tepki göstererek taş atığını belirten Kılıç, “Bir beyaz küçük köpek kümesimize girmişti. Tavuğun birisini yaralamıştı. Diğer tavuklar da kaçmıştı. Orada bir sürü çocuk da bunu izleyerek eğleniyordu. Ben de onlara siz büyüksünüz ayıp değil mi dedim. Sonra oradan bir çocuk çıktı, hayvanlarımıza saldıran köpeği sevdi. Sonra ben de kızdım, köpeği seviyorsun ama tavuğa saldırıyorken neden tutmuyorsun dedim. Sonra o da köpeğin kendisinin olmadığını söyledi. Bu sırada eşim geldi ve çocuklara, ‘Ben sizi defalarca bu köpeği buraya getirmeyin’ diye uyardım. Eşim köpeğe taş attı. O da gelip eşimi itekleyince ona da taş attı. Eşim kalp ameliyatı olmuştu. Eşim düşünce ben yanına gittim, bir şey olmaz dedim. Sonra çocuk görüntü çekmiş. Hemen götürüp gazeteye vermiş” dedi.

İHA