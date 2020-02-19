Köpeğe işkenceye vatandaş tepkisi

Görevlinin köpeği boynundan yakaladığı sopayla arabanın altına attığını söyleyen bir hayvansever gözyaşlarını tutamadı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından artan tepkiler üzerine Beşiktaş Belediyesi; “Bir vatandaş tarafından sahiplenilen köpeğin yakalanması için aparat kullanılmıştır işkence söz konusu değildir. Duyarlılık için teşekkür edeniz” açıklamasını yaptı.