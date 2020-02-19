Köpeğe işkenceye vatandaş tepkisi
İstanbul Beşiktaş Belediyesi ekiplerinin köpeğe işkence yaptığını belirten hayvanseverler görevlilerle tartıştı.
Görevlinin köpeği boynundan yakaladığı sopayla arabanın altına attığını söyleyen bir hayvansever gözyaşlarını tutamadı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından artan tepkiler üzerine Beşiktaş Belediyesi; “Bir vatandaş tarafından sahiplenilen köpeğin yakalanması için aparat kullanılmıştır işkence söz konusu değildir. Duyarlılık için teşekkür edeniz” açıklamasını yaptı.