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  3. Konya'daki kazada ölen babanın paylaşımı yürek dağladı

Konya'daki kazada ölen babanın paylaşımı yürek dağladı

Konya'daki kazada ölen babanın paylaşımı yürek dağladı

Konya’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Viranşehirli Vedat Ceylan’ın sosyal medyadaki son paylaşımı yürek burktu.

Dün gece Konya Ereğli-Adana karayolunun 3’üncü kilometresinde meydana gelen kazada Hediye Ulutaş ve Redife Dinçcan ile birlikte hayatını kaybeden Vedat Ceylan’ın son paylaşımı yürek dağladı. Ceylan’ın kazadan saatler öncesinde sosyal medya hesabından, “Yavrum hiç oralara gidesim yok. Ama babanı affet. En yakın zamanda baban yanında olacak. Rohatım” paylaşımını yaptığı görüldü.,

Viranşehirli Vedat Ceylan, geçen hafta kazada çocuğunu kaybetmişti.

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