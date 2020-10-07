Konya'da yine bir obruk vakası: Bu kez Ereğli'de görüldü

Yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, Karapınar'dan sonra Ereğli'de de görüldü. Karaburun Mahallesi'ndeki boş arazide, yaklaşık 30 metre çapında ve 20 metre derinliğinde obruk oluştu. Jandarma ekipleri, obruk çevresinde önlem aldı.

"MAHALLEMİZDE GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK"

Karaburun Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Uzun, obruğun geçen hafta oluştuğunu tahmin ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"30 metre çapında, 20 metre derinliğinde obruk oluşmuş. Jandarmaya haber verdik. Onlar gelip, önlem aldı. AFAD'a da bilgi verdik. Sık sık Karapınar'da obruk oluştuğunu duyuyorduk, mahallemizde olunca şaşırdık."