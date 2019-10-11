Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları ileri sürülen 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kent merkezinin yanı sıra Ereğli ve Akşehir ilçelerinde dün düzenlenen operasyonda bir kilogram esrar, 94 gram kokain, 44 gram eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, 10 kişi gözaltına alınmıştı.

AA