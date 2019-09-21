Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7477
  • 6,3537
  • 276.526
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Konya'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 14 tutuklama

Konya'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 14 tutuklama

Konya'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 14 tutuklama

Konya’da sokak satıcısı olarak bilinen uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün kent merkezinde uyuşturucu satışı yapan şahısların yakalanması için yürüttüğü çalışmalar kapsamında 18 kişi belirlendi. Yapılan fiziki takibin ardından adreslere Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla 17 Eylül Salı günü şafak vakti baskın yapıldı. Eş zamanlı baskınlarda 13 kişi yakalanırken adreslerinde bulunamayan 5 şüpheli de daha sonra gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Cem Yılmaz'dan Reynmen açıklaması
Aşkları evliliğe mi gidiyor?
Anne Kardashian'a koruma dayağı 
Songül Karlı oğluyla birlikte görüntülendi
Onur Tuna'dan 'Doktor Ferman' yorumu
<p>Olayın PKK´yla bağlantısı tespit edilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığı olayı derinleştirilmişti. Yapıl

Pendik´te Orman Kundaklamaya Çalışan Hainin Kimliği Belli Oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Uzmanlar şok eden belirtiyi açıkladı: Sıkça 'şey' diyorsanız!

Marmaray, karşı çıkanlara cirosuyla cevap verdi