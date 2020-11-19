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  • Konya'da tedirgin eden manzara: Obruklar evlere yaklaştı
19 Kasım 2020 Perşembe 17:52 | Son Güncelleme:

Konya'da tedirgin eden manzara: Obruklar evlere yaklaştı

Konya'da tedirgin eden manzara: Obruklar evlere yaklaştı
DHA

Konya'da obruk tehlikesi giderek büyürken yaylalara yaklaşan obruklar çiftçileri tedirgin ediyor. Karapınar ilçesinde 2 yeni obruk oluştuğunu belirten çiftçi Acar, "Çok tedirgin oluyoruz. Her an ayağımızın altı çökecekmiş gibi hissediyoruz" dedi.

Konya'da obruklar yerleşim birimlerine yakın yerlerde görülmeye başlandı. Karapınar ilçesindeki yaylalarda oluşan obruklar yöre halkını tedirgin ediyor.

DHA'da yer alan habere göre, Karapınar ilçesinde yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 350'nin üzerinde obruk bulunuyor. İlçeye 8 kilometre uzaklıktaki Reşadiye Mahallesi Acarlar Yaylası'nda ise son 1 ayda 15 metre derinliğinde iki obruk oluştu.

Yaylada tarım ve hayvancılıkla uğraşan Murat Acar, oluşan obruklar nedeniyle korku içinde yaşadıklarını belirterek, "Obruk problemini sürekli yaşıyoruz. Bu bölgede 10-15 adet irili ufaklı obruk var. Ne zaman ne şekilde olacağını da bilemiyoruz. Kardeşimin çardağının altında göçme yaptı. İçerisinde hayvanlar da vardı. Çardağın ucunda oluştuğu için hayvanlara bir şey olmadı. Çok tedirgin oluyoruz tabi. Her an ayağımızın altı çökecekmiş gibi hissediyoruz. Burada tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Buraya biçerciler bile gelmek istemiyor, korkuyorlar. Obruklardan dolayı tarımla da uğraşamıyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Altımızda ne olduğunu bilemiyoruz, korkuyoruz" dedi.

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