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Konya'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti; tahinli pide

Konya'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti; tahinli pide

Konya'ya özgü tahinli pide, ramazan ayında vatandaşların vazgeçilmezi oldu. Sade, kaymaklı, cevizli, fıstıklı gibi çeşitleri bulunan, isteğe göre farklı malzemelerle de yapılabilen pideye olan ilgi, üreticiyi de memnun ediyor. 50 yıldır tahinli pide yaptıklarını belirten Fatih Yemenici, 'Tahinli pide ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında. Hem Konya´mızdan, hem de il dışından yoğun talep alıyoruz' dedi.

Hamur ve tahinden yapılan pide, Konya'nın Kadınhanı ilçesine özgü bir lezzet. Ramazan ayında üzerine şerbet dökülerek tatlı olarak yenilebilen veya çayın yanında pide olarak tüketilen tahinle pideye olan ilgi oldukça yüksek. Baba mesleğini sürdüren pideci Fatih Yemenici ise her çeşit tahinli pide yapabildiklerini söyledi. Yemenici, "Tahinli pide Konya'mıza, Kadınhanı ilçemize has bir lezzettir. Özellikle ramazan ayında tüketilen bir gıdadır. Tahinle ve hamurla yapılan pidemiz; ramazan ayında, sahurda pide olarak, iftarlarda ise çok güzel bir tatlı olarak tüketilen bir lezzettir. Sade olarak yapılan orijinal tahinli pidemizin yanı sıra, cevizli, cevizli-kaymaklı, cevizli-tereyağlı, Antep fıstıklı gibi çeşitleri vardır. Bunun yanında müşterilerimizin istekleri doğrultusunda daha başka çeşitlerde yapıyoruz. Üzümlü, çikolatalı, şekerli isteyen müşterilerimiz var" diye konuştu.

VazgeÃ§ilmiyor! Talep patladÄ±...

İL DIŞINDAN YOĞUN TALEP VAR

Tahinli pideye il dışından da yoğun talep aldıklarını belirten Yemenici, "Tahin, normalde insanı yorar ve susatır diye düşünüyorlar; ama ne hikmetse tahinli pide hem susatmıyor, hem de tok tutuyor. İlgiden oldukça memnunuz. Bu meslek, baba mesleğidir. 50 yıldır bu işle uğraşıyoruz. İl dışından çok fazla talep var. Türkiye'nin tüm vilayetlerine kargoyla sipariş gönderiyoruz. Yurt dışından Konya'ya gelenler ise giderken yanlarında çokça götürüyor" dedi.

(DHA)

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