Konya'da okullar tatil mi? Konya son dakika kar tatili var mı? Gözler Konya Valiliği'nde

Konya’da okullar tatil mi? sorusu araştırılıyor. Konya son dakika kar tatili var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre 30 Aralık’ta Konya’da havanın 3°C, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların özellikle güney ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Peki okullar tatil olacak mı?

KONYA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya’da okulların tatil olduğu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

KONYA HAVA DURUMU

Konya’da havanın 3°C, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların özellikle güney ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Artvin'in iç kesimleri hariç Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Antalya il geneli ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) sağanak, Antalya il merkezi ile Adana ve Mersin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Konya ve Karaman çevreleri, Niğde'nin ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar (20 cm. üzeri)şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Beklenen kar yağışlarının; Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm), yükseklerinde yoğun (20-40 cm), Niğde ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerinde yoğun (20 cm. üzeri) olacağı tahmin edildiğinden, başta İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan karayolları ve geçitler (Alacabel Geçidi, Sertavul Geçidi, Ulukışla ve Pozantı arasındaki karayolları ve geçitler) olmak üzere ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya il geneli, Isparta ve Burdur'un doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), Antalya il merkezi, Mersin ve Adana çevrelerinde ise çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI; Rüzgarın Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.