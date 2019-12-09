Konya'da okullar tatil mi? 9 Aralık'ta kar tatili var mı? Gözler Konya Valiliğinde

Konya'da okullar tatil mi? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 9 Aralık Konya'da kar tatili olacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Konya'da havanın parçalı yer yer çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu olması bekleniyor. Kar tatili ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'da okulların tatil edilip edilmediği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından okul tatili ile ilgili bir açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecek.

KONYA HAVA DURUMU

KONYA 1°C, 5°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu

HAVA DURUMU UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Uşak, Ankara, Çankırı ve Samsun çevreleri ile Antalya’nın doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, bu akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara ve Çankırı çevreleri ile, yarın (Pazartesi) Doğu Anadolu’nun güneyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.