Konya'da okullar tatil mi? 6 Ocak Konya son dakika okullar tatil mi?

Konya'da okullar tatil mi? sorusu arama motorunda aranan konular arasında yerini aldı. Soğuk havalar yurdun büyük kesimini etkisi altına aldı. Doğu Anadolu, İç Anadolu ve diğer bölgelerdeki birçok ilde kar yağışı hafta başından itibaren etkili olacak. Okula gitmekte zorlanan öğrenciler 6 Ocak Konya son dakika okullar tatil mi? merak ediyor. İşte yanıtı..

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'da bugün okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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