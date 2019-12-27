Konya'da okullar tatil mi? 27 Aralık'ta Konya'da okullar tatil mi?

Konya’da bugün okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. 27 Aralık Cuma Konya’da okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde karla karışık, yer yer kar şeklinde yağışlar bekleniyor. Konya’da bugün havanın 5°C, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Peki okullar tatil olacak mı?

KONYA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya’da okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Adıyaman'ın Sincik ilçesi merkezi ile bazı köy okullarında yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Aydın, "Yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı 27 Aralık Cuma günü ilçe merkezindeki okulların tamamı ile İnlice beldesi, Alancık, Yarpuzlu, Eski Köy, Peyizge, Karaköse, Sakız, Serince, Hecik, Punarbaşı, Karasu köy okulları tatil edildi."

KAHRAMANMARAŞ'IN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİM ÖĞRETİME ARA

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu, Çağlayancerit ve Andırın ilçelerinde bazı mahallelerdeki okullarda kar nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinden yapılan açıklamalarda, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Çağlayancerit’in Bozlar ve Helete mahalleleri haricindeki tüm okullar tatil edildi.

Onikişubat ilçesinde 5, Dulkadiroğlu ilçesinde 6, Andırın ilçesinde ise 3 mahallede eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Göksun ilçesinde ise, 2 gündür devam eden elektrik kesintisi sona erdiği, ilçe ve kırsal mahallelerine elektrik verilmeye başlandığı öğrenildi.