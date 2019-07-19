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Konya'da apartmanda yangın paniği

Konya'da apartmanda yangın paniği

Konya’nın Ilgın ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Behlülbey Mahallesi'ndeki toplu konutlarda bir apartmanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında, ortak kullanım alanında bulunan apartman sakinlerinin koydukları eşyalar yandı. Yangında bina içerisi dumanla dolarken, vatandaşlar korkulu anlar yaşadı. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, apartmanda oturan 3 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale etti. Yangın mahalline gelen Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş da bilgi alarak apartman sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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