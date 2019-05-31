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31 Mayıs 2019 Cuma 07:08 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 07:12

Konya'da 11 yaşındaki çocuk lunaparkta ölümden döndü .

Konya'da 11 yaşındaki çocuk lunaparkta ölümden döndü .

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Suriye uyruklu S.S. (11) adlı kız çocuğu parkta, dönen oyuncağın ortasındaki demir mekanizmaya saçının kapılması sonucu yaralandı. Saçı kesilerek kurtarılan Safa, hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Hacı Seyitali Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Ailesiyle birlikte parka gelen S.S., parktaki oturarak çevrilen oyuncağa bindi. Oyuncak döndüğü sırada S.S.'ın saçları oyuncağın ortasındaki demir mekanizmaya takıldı.

Yaralanan ve oyuncakta mahsur kalan S., çağrılan itfaiye ekiplerinin saçını kesmesi sonucu kurtarıldı. Ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

(DHA)

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