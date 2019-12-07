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Konum attı, kurtarıldı

Konum attı, kurtarıldı

Silahlı 5 fidyeci kaçırdıkları adamı hapsederek evini istedi. Sevgilisine konum atan rehine, polislerce kurtarıldı.

Çanakkale’de polise başvuran bir kadın, sevgilisi B.B.’nin silah ve bıçak zoruyla bir araca bindirilerek kaçırıldığını söyledi. Polis, bir süre sonra kız arkadaşına cep telefonundan bulunduğu konumu atan B.B.’nin Edirne Keşan’da olduğunu saptadı. İrtibat kurulan Keşan Emniyeti’ne bağlı güvenlik güçleri, bir işyerine hapsedilen B.B.’yi kurtardı. Genç adam ifadesinde 5 kişi tarafından kaçırıldığını, darp edildiğini ve tehdit edilerek üzerine kayıtlı olan evinin istendiğini söyledi. Polis, kısa sürede olayın şüphelileri C.O., G.B., F.A., R.Ö. ve M.K.’yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.

(DHA)


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