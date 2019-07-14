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  3. 'Konum' açıp,  hırsıza davetiye çıkarmayın! 

'Konum' açıp,  hırsıza davetiye çıkarmayın! 

'Konum' açıp,  hırsıza davetiye çıkarmayın! 

Tatile çıkanları uyaran bilişim uzmanları, "Sosyal medyada yer bildirimi yaparak, hırsızlara kapı aralamayın" diyor.

Tatile çıkacak vatandaşlara uyarılarda bulunan bilişim uzmanları, özellikle sosyal medyada yer bildirimi yapılıp hırsızlara kapı aralanmaması gerektiğini belirtiyor. Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Sultan Selim Yüksel, yer bildirimi yapmanın çok popüler hale geldiğini söyledi. 

ÜCRETSİZ WI-FI’YE DİKKAT 

Yüksel, “Son yıllarda hırsızların da sosyal medyadaki yer bildirimlerini takip ettiği biliniyor. Konum paylaşırken dikkat edilmeli. Mümkünse sosyal medya hesaplarında konum belirten özellik de kapalı tutulmalı” dedi. Yüksel, ayrıca özellikle kamuya açık alanlarda ücretsiz Wi-Fi’lerin tehlikeli olduğunu belirterek, “Bilgisayar korsanları aynı ağ içerisinde bulunan güvenliksiz Wi-Fi ağına bağlanan kişinin bilgisayarına veya cihazına kolaylıkla ulaşabilir” diye konuştu. Tüketici Başvuru Merkezi Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Murat Emergen de, ‘tatil kazandınız’, ‘bedava alışveriş kazandınız’ gibi mesajlara dikkat çekerek, bunlara itibar edilmemesi konusunda uyardı. 

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